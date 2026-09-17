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Правительство изменило правила выплат ВПО: кому продолжат помощь автоматически

07:52 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Правительство изменило правила выплат ВПО: кому продолжат помощь автоматически Фото: части ВПО не придется возобновлять выплаты (Getty Images)
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Кабинет Министров внес изменения в порядок предоставления помощи на проживание внутриперемещенным лицам. Теперь выплаты могут продлевать автоматически еще на шесть месяцев без повторного обращения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины от 3 сентября 2026 г. №1087.

Постановление вносит изменения в порядок предоставления помощи на жительство ВПО, утвержденного еще в марте 2022 года.

Теперь помощь тем, кто получал выплаты до 31 августа 2026, могут продлить автоматически еще на один шестимесячный период - при условии, что человек отвечает критериям порядка.

Отдельно определено, что на следующий шестимесячный период автоматически продлевается помощь детям, выплата на которых назначена без учета доходов родителей.

Нормы постановления используются с 1 сентября 2026 года.

Напомним, ВПО уже могут вернуть часть оплаты за аренду жилья - воспользоваться этим можно только при выполнении определенных условий, определенных законодательством.

Кроме того, с 22 октября 2026 года для ВПО изменится главный документ, подтверждающий статус – до этой даты действующая справка остается действительной.

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