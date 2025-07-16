Уряд змінив правила субсидій для однієї категорії: кому стане легше отримати допомогу

Що змінилось в отримання субсидії
Уряд змінив правила нарахування субсидій, щоб полегшити їх отримання прийомним родинам та дитячим будинкам сімейного типу. Йдеться про сім’ї, які виховують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Такі родини, як правило, великі й потребують більше житла, ресурсів і підтримки від держави.
Відтепер деякі чинники більше не будуть перешкодою для призначення субсидії:
- наявність житла або заощаджень, які належать дитині;
- купівля валюти чи техніки для потреб дітей (за наявності документів);
- стара заборгованість за комунальні послуги, яку мав власник житла до фактичного проживання в ньому родини або його оренди;
- прострочена заборгованість із "комуналки" розміром до 0,5 мінімальної зарплати - ця норма діє під час воєнного стану та ще рік після його завершення.
Зміни також торкнулися повнолітніх прийомних дітей, які продовжують навчатися й проживати в родині - тепер їхній дохід не враховується під час розрахунку субсидії.
Крім того, відтепер субсидію можна оформити навіть у тих випадках, коли в одному будинку проживають кілька дитячих будинків сімейного типу.
Як подати заявку на субсидію (скриншот)
Ці оновлення - частина державної політики підтримки родин, які беруть на себе відповідальність за виховання дітей. Мета - полегшити оплату комунальних послуг і створити комфортні умови для життя кожної дитини.