Правительство изменило правила субсидий для одной категории: кому станет легче получить помощь

Что изменилось в получении субсидии
Правительство изменило правила начисления субсидий, чтобы облегчить их получение приемным семьям и детским домам семейного типа. Речь идет о семьях, которые воспитывают детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Такие семьи, как правило, большие и требуют больше жилья, ресурсов и поддержки от государства.
Отныне некоторые факторы больше не будут препятствием для назначения субсидии:
- наличие жилья или сбережений, принадлежащих ребенку;
- покупка валюты или техники для нужд детей (при наличии документов);
- старая задолженность за коммунальные услуги, которую имел владелец жилья до фактического проживания в нем семьи или его аренды;
- просроченная задолженность по "коммуналке" размером до 0,5 минимальной зарплаты - эта норма действует во время военного положения и еще год после его завершения.
Изменения также коснулись совершеннолетних приемных детей, которые продолжают учиться и проживать в семье - теперь их доход не учитывается при расчете субсидии.
Кроме того, отныне субсидию можно оформить даже в тех случаях, когда в одном доме проживают несколько детских домов семейного типа.
Как подать заявку на субсидию (скриншот)
Эти обновления - часть государственной политики поддержки семей, которые берут на себя ответственность за воспитание детей. Цель - облегчить оплату коммунальных услуг и создать комфортные условия для жизни каждого ребенка.