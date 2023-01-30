Уряд змінив правила пасажирських перевезень у прифронтових районах

Рішенням встановлено, що на період воєнного стану в Україні автомобільний перевізник має право скорочувати шлях проходження на автобусних маршрутах загального користування, що передбачений розкладом руху.

Маршрут можна скоротити до зупинки, яка розташована найближче до межі територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Інформація про території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією, є складовою частиною переліку, затвердженого Мінреінтеграції.

Згідно з документом, "забезпечення організації пасажирських перевезень покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування".