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Уряд змінив правила пасажирських перевезень у прифронтових районах

Фото: автобусні маршрути можна скорочувати у прифронтових районах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Перевізники мають право скорочувати маршрути в прифронтових районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 січня 2023 р. № 73.

Рішенням встановлено, що на період воєнного стану в Україні автомобільний перевізник має право скорочувати шлях проходження на автобусних маршрутах загального користування, що передбачений розкладом руху.

Маршрут можна скоротити до зупинки, яка розташована найближче до межі територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Інформація про території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією, є складовою частиною переліку, затвердженого Мінреінтеграції.

Згідно з документом, "забезпечення організації пасажирських перевезень покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування".

Нагадаємо, у січні місто Київ було виключено із переліку територій можливих бойових дій. Це відбулось за погодженням із Міністерством оборони України.

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