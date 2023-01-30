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Кабмин изменил правила пассажирских перевозок в прифронтовых районах

Фото: автобусные маршруты можно сокращать в прифронтовых районах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Перевозчики вправе сокращать маршруты в прифронтовых районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 января 2023 г. №73.

Решением установлено, что на период военного положения в Украине автомобильный перевозчик имеет право сокращать путь прохождения на автобусных маршрутах общего пользования, предусмотренных расписанием движения.

Маршрут можно сократить до остановки, расположенной ближе к границе территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.

Информация о территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы Российской Федерацией, является составной частью перечня, утвержденного Минреинтеграцией.

Согласно документу, "обеспечение организации пассажирских перевозок возлагается на органы исполнительной власти и органы местного самоуправления".

Напомним, в январе город Киев был исключен из перечня территорий возможных боевых действий. Это произошло по согласованию с Министерством обороны Украины.

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