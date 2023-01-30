Кабмин изменил правила пассажирских перевозок в прифронтовых районах

Решением установлено, что на период военного положения в Украине автомобильный перевозчик имеет право сокращать путь прохождения на автобусных маршрутах общего пользования, предусмотренных расписанием движения.

Маршрут можно сократить до остановки, расположенной ближе к границе территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.

Информация о территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы Российской Федерацией, является составной частью перечня, утвержденного Минреинтеграцией.

Согласно документу, "обеспечение организации пассажирских перевозок возлагается на органы исполнительной власти и органы местного самоуправления".