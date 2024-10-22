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Уряд змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових та поліцейських

Фото: уряд змінив порядок виплат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів змінив Порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі (смерті).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Передбачено, що у році загибелі (смерті) для визначення розміру грошової компенсації щорічної основної відпустки та додаткових відпусток застосовується кількість календарних днів відпустки, що встановлена:

військовослужбовцям:

  • основа відпустка - від 30 до 45 календарних днів залежно від вислуги років
  • додаткова відпустка - від 2 до 15 календарних днів залежно від місця служби та посади,

поліцейським:

  • основа відпустка - 30 календарних днів
  • додаткова відпустка - від 1 до 15 календарних днів залежно від вислуги років.

Це стосується військовослужбовців ЗСУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзвʼязку, Держспецтрансслужби та поліцейських Національної поліції.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів України затвердив нову редакцію Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб.

Зокрема, передбачено, що заявники подаватимуть до Міністерства у справах ветеранів заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги.

При цьому заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг ЦНАП, а за технічної можливості (впровадження електронного кабінету), таку заяву можливо буде подати в електронній формі засобами Порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

 

Після початку війни Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплати одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за смерть військових їхнім родинам.

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