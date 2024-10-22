RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Кабмин изменил порядок выплат семьям погибших военных и полицейских

Фото: правительство изменило порядок выплат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров изменил порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков членам семей военнослужащих и полицейских в случае их гибели (смерти).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

Предусмотрено, что в году гибели (смерти) для определения размера денежной компенсации ежегодного основного отпуска и дополнительных отпусков применяется установленное количество календарных дней отпуска:

военнослужащим:

  • основной отпуск – от 30 до 45 календарных дней в зависимости от выслуги лет
  • дополнительный отпуск – от 2 до 15 календарных дней в зависимости от места службы и должности,

полицейским:

  • основной отпуск – 30 календарных дней
  • дополнительный отпуск – от 1 до 15 календарных дней в зависимости от выслуги лет.

Это касается военнослужащих ВСУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы и полицейских Национальной полиции.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию Порядка назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц.

В частности, предусмотрено, что заявители будут подавать в Министерство по делам ветеранов заявление о назначении и выплате единовременной денежной помощи.

При этом заявление может подаваться через центр предоставления административных услуг ЦНАУ, а при технической возможности (внедрение электронного кабинета) такое заявление возможно будет подать в электронной форме средствами Портала Дія или Единого государственного реестра ветеранов войны.

 

После начала войны Кабинет министров принял решение о выплате единовременного денежного пособия в 15 млн гривен за смерть военных их семьям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине