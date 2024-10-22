Кабмин изменил порядок выплат семьям погибших военных и полицейских

Предусмотрено, что в году гибели (смерти) для определения размера денежной компенсации ежегодного основного отпуска и дополнительных отпусков применяется установленное количество календарных дней отпуска:

военнослужащим:

основной отпуск – от 30 до 45 календарных дней в зависимости от выслуги лет

дополнительный отпуск – от 2 до 15 календарных дней в зависимости от места службы и должности,

полицейским:

основной отпуск – 30 календарных дней

дополнительный отпуск – от 1 до 15 календарных дней в зависимости от выслуги лет.

Это касается военнослужащих ВСУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы и полицейских Национальной полиции.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию Порядка назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц.

В частности, предусмотрено, что заявители будут подавать в Министерство по делам ветеранов заявление о назначении и выплате единовременной денежной помощи.

При этом заявление может подаваться через центр предоставления административных услуг ЦНАУ, а при технической возможности (внедрение электронного кабинета) такое заявление возможно будет подать в электронной форме средствами Портала Дія или Единого государственного реестра ветеранов войны.