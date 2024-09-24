В Україні спростили процедуру виплат сім'ям загиблих захисників

Кабінет міністрів України затвердив нову редакцію Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram .

Зокрема, передбачено, що заявники подаватимуть до Міністерства у справах ветеранів заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги.

При цьому заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг ЦНАП, а за технічної можливості (впровадження електронного кабінету), таку заяву можливо буде подати в електронній формі засобами Порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Встановлено також, що рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги буде прийматися Мінветеранів, а кошти одноразової грошової допомоги будуть перераховуватись Мінветеранів на банківський рахунок одержувача.

Постановою визначаються повноваження Мінветеранів щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги, координації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі центрів надання адміністративних послуг.