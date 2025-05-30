Уряд збільшив обсяги бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час. Обсяги зростуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
"Збільшено обсяги бронювання військовозобовʼязаних працівників підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань", - повідомив народний депутат.
Як уточнили в Мінекономіки, уряд дозволив бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань
Крім того, запроваджені особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу державних підприємств.
За інформацією Мінекономіки, для них скасовано вимоги щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тис. гривень.
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності у травні 2024 року. Перед цим Кабмін ухвалив низку постанов, які визначають порядок призову. Зокрема, постановою № 560 визначені повноваження органів влади та порядок мобілізації.
Уряд постійно змінює порядок мобілізації. Зараз бронювання доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами. Усі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія.
Згідно з постановою уряду від 27 січня 2023 р. № 76 бронюванню підлягають всі працівники критично важливих установ паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або поставку обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи, спрямовані на безперебійне функціонування об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.
Станом на початок 2025 року бронювання отримали до 950 тисяч українців, тобто приблизно чисельність українського війська.
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