Кабмин увеличил объемы бронирования от мобилизации

Бронирование от мобилизации

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу в мае 2024 года. Перед этим Кабмин принял ряд постановлений, которые определяют порядок призыва. В частности, постановлением № 560 определены полномочия органов власти и порядок мобилизации.

Правительство постоянно меняет порядок мобилизации. Сейчас бронирования доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам. Все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія.

Согласно постановлению правительства от 27 января 2023 г. № 76 бронированию подлежат все работники критически важных учреждений топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, изготовление и/или поставку оборудования, предоставляют услуги, проводят другие инженерно-технические мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование объединенной энергетической системы и газотранспортной системы Украины.

По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев, то есть примерно численность украинской армии.

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