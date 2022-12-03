Уряд збільшив бюджет Пенсійного фонду України: на що підуть 12,6 млрд гривень

Кабінет міністрів 2 грудня вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2022 рік. В результаті дохідна та видаткова частини бюджету зросли на 12,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, кошти у поточному році буде спрямовано на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.