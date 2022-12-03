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Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда Украины: на что пойдут 12,6 млрд гривен

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Украина, Суббота 03 декабря 2022 09:55
Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда Украины: на что пойдут 12,6 млрд гривен Фото: ПФУ получил 12,6 млрд гривен на субсидии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров 2 декабря внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год. В результате доходная и расходная части бюджета выросли на 12,6 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Как отметили в пресс-службе, средства в текущем году будут направлены на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Напомним, с 1 декабря 2022 полномочия принимать обращения на назначение жилищных субсидий получил Пенсионный фонд Украины. В ПФУ рассказали, что это значит для граждан.

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