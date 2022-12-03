Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда Украины: на что пойдут 12,6 млрд гривен

Кабинет министров 2 декабря внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год. В результате доходная и расходная части бюджета выросли на 12,6 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Как отметили в пресс-службе, средства в текущем году будут направлены на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.