UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд зберіг пільгову ціну на електроенергію для населення: скільки треба платити

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України продовжив дію тарифів на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року", - сказав він.

Він заявив, що для побутових споживачів ціна електроенергії й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год. Це дозволить не збільшувати навантаження на бюджет українців під час опалювального сезону.

Ситуація з електроенергією в Україні

Нагадаємо, 1 липня в Україні значно підняли тарифи на світло для бізнесу. Рішенням НКРЕКП було збільшено граничну ціну.

Також РБК-Україна пояснювало, що українці можуть перейти на двозонний чи тризонний тариф, щоб платити за світло менше.

7 грудня, в "Укренерго" заявили про залучення аварійної допомоги від  Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 МВт для збалансування української енергосистеми та уникнення відключень світла.

Також зауважувалося, що ліміти споживання в Україні не запроваджувались, графіки відключень також не вводилися, і станом на полудень - не прогнозувалися.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигалькомуналкаЕлектроенергія