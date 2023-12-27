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Правительство сохранило льготную цену на электроэнергию для населения: сколько нужно платить

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины продлил действие тарифов на электроэнергию для населения до конца апреля следующего года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения до конца апреля следующего года", – сказал он.

Он заявил, что для бытовых потребителей цена электроэнергии и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт/ч. Это позволит не увеличивать нагрузку на бюджет украинцев во время отопительного сезона.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Напомним, 1 июля в Украине значительно подняли тарифы на свет для бизнеса. Решением НКРЭКУ была увеличена предельная цена.

Также РБК-Украина объясняла, что украинцы могут перейти на двухзонный или трехзонный тариф, чтобы платить за свет меньше.

7 декабря, в "Укрэнерго" заявили о привлечении аварийной помощи от Словакии, Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 мощностью 700 МВт для сбалансирования украинской энергосистемы и избегания отключений света.

Также отмечалось, что лимиты потребления в Украине не вводились, графики отключений также не вводились и по состоянию на полдень - не прогнозировались.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов кафиров по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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Денис ШмыгалькомуналкаЭлектроэнергия