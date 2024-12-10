Уряд затвердив угоду з Румунією про будівництво мосту через Тису

Мельничук зазначив, що угода була підписана 18 жовтня 2023 року у м. Києві.

Нагадаємо, наразі на кордоні будується міст через річку Тиса. За проєктом на місці будівництва мають звести 1,2 км нової дороги, міст, кільцеве перехрестя та новий прикордонний пункт із паркінгом.

Пункти на кордоні з Румунією

Зараз пункт "Солотвино - Сігету Мармацієй" працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни, а також легкових автомобілів і пішоходів.

Крім того, для виїзду у Румунію українці можуть скористатися такими пунктами перетину державного кордону: