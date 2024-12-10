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Уряд затвердив угоду з Румунією про будівництво мосту через Тису

Фото: міст через Тису збудують на Закарпатті (dpsu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса. Міст будують на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) - Сігету-Мармацієй (Румунія)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Мельничук зазначив, що угода була підписана 18 жовтня 2023 року у м. Києві.

Нагадаємо, наразі на кордоні будується міст через річку Тиса. За проєктом на місці будівництва мають звести 1,2 км нової дороги, міст, кільцеве перехрестя та новий прикордонний пункт із паркінгом.

Пункти на кордоні з Румунією

Зараз пункт "Солотвино - Сігету Мармацієй" працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни, а також легкових автомобілів і пішоходів.

Крім того, для виїзду у Румунію українці можуть скористатися такими пунктами перетину державного кордону:

  • "Порубне - Сірет". Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних, вантажних засобів, а також пішоходів.
  • "Дякове - Халмеу". Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирського, вантажного автотранспорту, пасажирських автобусів, легкових автомобілів і пішоходів.
  • "Красноїльськ - Вікову де Сус". Пункт працює з 08:00 до 20:00. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни та перехід у пішому порядку.
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Тиса