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Кабмин утвердил соглашение с Румынией о строительстве моста через Тису

Фото: мост через Тису построят на Закарпатье (dpsu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса. Мост строят на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) - Сигету-Мармацией (Румыния)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Мельничук отметил, что соглашение было подписано 18 октября 2023 года в Киеве.

Напомним, сейчас на границе строится мост через реку Тиса. По проекту на месте строительства планируют возвести 1,2 км новой дороги, мост, кольцевой перекресток и новый пограничный пункт с паркингом.

Пункты на границе с Румынией

Сейчас пункт "Солотвино - Сигету Мармацией" работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн, а также легковых автомобилей и пешеходов.

Кроме того, для выезда в Румынию украинцы могут воспользоваться следующими пунктами пересечения государственной границы:

  • "Порубное – Сирет". Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных, грузовых средств, а также пешеходов.
  • "Дьяково - Халмеу". Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирского, грузового автотранспорта, пассажирских автобусов, легковых автомобилей и пешеходов.
  • "Красноильск - Викову де Сусс". Пункт работает с 08:00 до 20:00. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн и переход в пешем порядке.
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Тиса