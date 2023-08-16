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Кабмін схвалив створення нового пункту пропуску на кордоні з Румунією

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Україна, Середа 16 серпня 2023 13:38
Кабмін схвалив створення нового пункту пропуску на кордоні з Румунією Фото: пункт пропуску на кордоні з Румунією відкриють на Закарпатті (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив проект угоди з урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон у Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 15 серпня 2023 р. № 710-р.

Пункт відриється між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія).

Варто відзначити, що наразі на кордоні будується міст через річку Тиса. У Румунії із червня розпочалися роботи зі зведення моста. Вже виконано ряд підготовчих робіт, а також армування майбутнього дорожнього покриття.

За проектом на місці будівництва мають звести 1,2 км нової дороги, міст, кільцеве перехрестя та новий прикордонний пункт із паркінгом.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила близько 20 кілометрів залізничної колії в Карпатах до кордону з Румунією. Її побудували за часів Австро-Угорської імперії у 1890-х роках.

Після цього Україна та Румунія відновили залізничне сполучення на ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй.

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