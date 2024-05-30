Уряд затвердив порядок іспитів з історії України та Конституції для отримання громадянства

Кабінет міністрів затвердив порядок складання іспитів з основ Конституції України, історії України відповідно до змін в законі про громадянство, ухвалених минулого року.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram .

За його даними, порядок визначає механізм складання іспитів для іноземців, осіб без громадянства, які мають намір бути прийнятими до громадянства України.

Також він стосується громадян України, які для прийняття до громадянства та подали зобовʼязання про складання іспитів з основ Конституції, історії та на рівень володіння державною мовою.

Крім того, внесені зміни до порядку використання коштів, що дозволять забезпечити:

розроблення нормативів, стандартизованих методик оцінки результатів, програмних засобів для проведення іспитів;

розроблення програм та завдань для проведення іспитів та їх експертизу;

організаційно-технологічне та технічне забезпечення проведення іспитів, первинну та фахову експертизу результатів;

створення та адміністрування програмно-апаратного комплексу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для обробки та перевірки результатів іспитів;

технічне оснащення для проведення іспитів, виготовлення сертифікатів про складання іспитів та ведення їх обліку.

У бюджеті перерозподілили кошти Міністерству освіти і науки на 2024 рік та виділили на проведення іспитів 929,7 тис. гривень.

Новий закон

У березні 2023 року Верховна рада ухвалила закон щодо умов прийняття до громадянства України яким складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою вводиться як умова прийняття до громадянства

Закон запроваджує зобов’язання протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою і подання документів про складання таких іспитів.