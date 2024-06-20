Уряд затвердив положення про електронний військовий квиток: що в ньому повинно бути

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Норми стосуються військово-облікового документу в електронній формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 червня 2024 р. № 721 .

Згідно з постановою, військово-обліковий документ оформляється засобами електронного кабінету та/або Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та/або Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Дія (у разі технічної реалізації).

QR-код

У військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду (QR-код).

QR-код містить відомості про військово-обліковий документ в електронній формі, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній.

Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Військово-обліковий документ в електронній формі може бути роздрукований. У такому випадку він повинен містити QR-код військово-облікового документа, придатний для зчитування.

Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування та не може перевищувати строк дії відстрочки.

Що повинно бути у документі

Військово-обліковий документ в електронній формі містить такі відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (за наявності):