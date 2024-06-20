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Кабмин утвердил положение об электронном военном билете: что в нем должно быть

Украина, Четверг 20 июня 2024 08:30
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Кабмин утвердил положение об электронном военном билете: что в нем должно быть Фото: Военный билет в электронной форме будет действителен один год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Нормы касаются военно-учетного документа в электронной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 июня 2024 г. №721.

Согласно постановлению, военно-учетный документ оформляется средствами электронного кабинета и/или Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и/или Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Дія (в случае технической реализации ).

QR-код

В военно-учетном документе в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрих-кода (QR-код).

QR-код содержит сведения о военно-учетном документе в электронной форме, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания, в частности, в визуальной.

Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

Военно-учетный документ в электронной форме может быть распечатан. В таком случае он должен содержать QR-код военно-учетного документа, пригодный для считывания.

Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более одного года с даты его формирования и может превышать срок действия отсрочки.

Что должно быть в документе

Военно-учетный документ в электронной форме содержит следующие сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (при наличии):

  • 1) фамилия;
  • 2) собственное имя (все собственные имена);
  • 3) отчество (при наличии);
  • 4) дата рождения;
  • 5) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);
  • 6) отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
  • 7) сведения о результатах медицинских осмотров, проводившихся с целью определения пригодности к исполнению воинского долга;
  • 8) сведения о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов;
  • 9) воинское звание (для военнообязанных и резервистов);
  • 10) военно-учетная специальность;
  • 11) сведения об исполнении воинского долга (категория учета);
  • 12) сведения о военном учете (вид учета и территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором состоит на учете);
  • 13) сведения об обращении или отправке в Национальную полицию уведомления о совершении административного или уголовного правонарушения;
  • 14) адрес места жительства;
  • 15) номера средств связи;
  • 16) адреса электронной почты (при наличии);
  • 17) дата и время обновления учетных данных призывником, военнообязанным и резервистом;
  • 18) дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме.

Напомним, QR-код в приложении в "Резерв+" стал доступен с 18 июня. Он является эквивалентным бумажному военному билету.

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