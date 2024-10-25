Уряд затвердив план, пов'язаний зі скандалом у МСЕК: що відомо

Скандал із МСЕК в Україні

22 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про ліквідацію МСЕК. В цей ж день він підписав відповідний указ.

23 жовтня голова МОЗ Віктор Ляшко провів прес-конференцію, під час якої заявив, що Центральну МСЕК планують ліквідувати найближчим часом. Це може статися до кінця цього тижня. При цьому функції МСЕК передадуть кластерним та надкластерним лікарням.

Нагадаємо, що приводом для цих рішень стали корупційні скандали - з головою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою та "інвалідністю" прокурорів Хмельницької облпрокуратури. Через останній скандал повідомлялось, що генеральний прокурор Андрій Костін йде з посади.

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