Кабмин утвердил план, связанный со скандалом в МСЭК: что известно

Скандал с МСЭК в Украине

22 октября Зеленский заявил о ликвидации МСЭК В этот же день он подписал соответствующий указ.

23 октября глава Минздрава Виктор Ляшко провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что Центральную МСЭК планируют ликвидировать в ближайшее время. Это может произойти до конца этой недели. При этом функции МСЭК передадут кластерным и надкластерным больницам.

Напомним, что поводом для этих решений стали коррупционные скандалы – с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой и "инвалидностью" прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры. Из-за последнего скандала сообщалось, что генеральный прокурор Андрей Костин уходит с должности.

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