Уряд затвердив план перезавантаження енергосектору: Свириденко розкрила деталі

Кабінет міністрів затвердив план дій з метою перезавантаження енергетичного сектору. Зокрема, мова йде про для оновлення складу наглядових рад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Продовжуємо повне перезавантаження енергетичного сектору. На засіданні уряду затвердили план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу", - заявила Свириденко.
За її словами, ключова задача плану – оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору.
Зміни стосуватимуться таких компаній:
Вона також зазначила, що оновлення статутів, положень про наглядову раду та положень про принципи формування наглядової ради господарських товариств енергетичної галузі пройде відповідно до Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності.
"Першочергова задача цього тижня - затвердити нову наглядову раду "Енергоатому". Координує виконання цього плану Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Про стан виконання плану звітуватимемо регулярно", - додала Свириденко.