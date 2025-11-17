Правительство утвердило план перезагрузки энергосектора: Свириденко раскрыла детали

Кабинет министров утвердил план действий с целью перезагрузки энергетического сектора. В частности, речь идет о для обновления состава наблюдательных советов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Продолжаем полную перезагрузку энергетического сектора. На заседании правительства утвердили план действий для обновления состава наблюдательных советов и исполнительных органов субъектов хозяйствования топливно-энергетического комплекса", - заявила Свириденко.
По ее словам, ключевая задача плана - обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора.
Изменения будут касаться таких компаний:
Она также отметила, что обновление уставов, положений о наблюдательном совете и положений о принципах формирования наблюдательного совета хозяйственных обществ энергетической отрасли пройдет в соответствии с Руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности.
"Первоочередная задача на этой неделе - утвердить новый наблюдательный совет "Энергоатома". Координирует выполнение этого плана Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. О состоянии выполнения плана будем отчитываться регулярно", - добавила Свириденко.