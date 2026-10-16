Уряд затримує відшкодування 18 млрд грн ПДВ: чим це загрожує бізнесу та працівникам

Кабмін тимчасово призупинив відшкодування ПДВ бізнесу на 18 млрд грн через проблеми з ліквідністю бюджету. Йдеться про кошти, які вже пройшли перевірки та були готові до виплати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію Forbes Ukraine.

Як зазначається, затримка відшкодування ПДВ для великих експортерів означає нестачу живих грошей на зарплати, закупівлі, виробництво та виконання контрактів, а для працівників - ризик скорочення роботи і доходів.

Уряд затримує відшкодування ПДВ

За даними Forbes Ukraine, через проблеми з ліквідністю бюджету уряд тимчасово призупинив відшкодування ПДВ бізнесу на 18 млрд грн. У вересні держава повернула бізнесу лише 9,8 млрд грн ПДВ - це на 54% менше, ніж у серпні. Станом на 1 жовтня підприємства загалом заявили до повернення 44,7 млрд грн.

Найболючіше це для експортерів, які вже й так працюють в умовах обмеженого морського експорту, довше чекають оплату за свою продукцію, а тепер ще й не отримують гроші, які мали повернутися з бюджету.

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"Останній місяць через проблеми із бюджетом не платять навіть те, що вже погоджено", - розповів Forbes один із учасників аграрного ринку.

Бізнес попереджає про скорочення виробництва

У ТАС Агро попереджають: якщо затримки триватимуть, компаніям може не вистачати коштів на поточні витрати. Особливо складно тим, хто не має доступу до дешевого кредитування.



У "Метінвесті" також заявили, що експортери не отримали відшкодування за липень. У компанії наголошують: для бізнесу з маржею 5-10% затримка повернення 20% від бази оподаткування є критичною.

"За таких умов запасу ліквідності може вистачити на два-три місяці, далі - скорочення виробництва, зупинка експорту і закриття підприємства", - кажуть у компанії.



Ця проблема особливо небезпечна для аграрних і промислових регіонів, де великі підприємства формують значну частину місцевої зайнятості та податкових надходжень.



За оцінкою голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, виплати можуть відновитися протягом двох-трьох тижнів після ухвалення законопроєктів, необхідних для розблокування міжнародної допомоги.