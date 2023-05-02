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Уряд запустив процес корпоратизації "Енергоатома", - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів сьогоднішнім рішенням запустив процедуру корпоратизації НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання в Кабінеті міністрів.

"Продовжуємо корпоратизацію державних підприємств. На виконання ухваленого Парламентом закону трансформуємо "Енергоатом" в акціонерне товариство", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що "Енергоатом" - один з найбільших операторів АЕС в Європі, компанія стратегічно важлива для енергетичної безпеки держави.

"Приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому зберігаємо у власності держави 100% акцій підприємства. Сьогоднішнім урядовим рішенням запускаємо процедури корпоратизації", - наголосив Шмигаль.

За словами прем'єра, у підсумку "підвищимо ефективність управління, залучимо додаткові кошти на реалізацію нових проектів, посилимо нашу енергетичну незалежність".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що державне підприємство НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво до 20 атомних енергоблоків з малими модульними реакторами SMR-160 в Україні.

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Кабінет Міністрів УкраїниДенис ШмигальЭнергоатом