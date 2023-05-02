Уряд запустив процес корпоратизації "Енергоатома", - Шмигаль

"Продовжуємо корпоратизацію державних підприємств. На виконання ухваленого Парламентом закону трансформуємо "Енергоатом" в акціонерне товариство", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що "Енергоатом" - один з найбільших операторів АЕС в Європі, компанія стратегічно важлива для енергетичної безпеки держави.

"Приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому зберігаємо у власності держави 100% акцій підприємства. Сьогоднішнім урядовим рішенням запускаємо процедури корпоратизації", - наголосив Шмигаль.

За словами прем'єра, у підсумку "підвищимо ефективність управління, залучимо додаткові кошти на реалізацію нових проектів, посилимо нашу енергетичну незалежність".