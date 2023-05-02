Уряд запустив процес корпоратизації "Енергоатома", - Шмигаль

Кабінет міністрів сьогоднішнім рішенням запустив процедуру корпоратизації НАЕК "Енергоатом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання в Кабінеті міністрів.
"Продовжуємо корпоратизацію державних підприємств. На виконання ухваленого Парламентом закону трансформуємо "Енергоатом" в акціонерне товариство", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що "Енергоатом" - один з найбільших операторів АЕС в Європі, компанія стратегічно важлива для енергетичної безпеки держави.
"Приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому зберігаємо у власності держави 100% акцій підприємства. Сьогоднішнім урядовим рішенням запускаємо процедури корпоратизації", - наголосив Шмигаль.
За словами прем'єра, у підсумку "підвищимо ефективність управління, залучимо додаткові кошти на реалізацію нових проектів, посилимо нашу енергетичну незалежність".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що державне підприємство НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво до 20 атомних енергоблоків з малими модульними реакторами SMR-160 в Україні.
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