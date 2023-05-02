Правительство запустило процесс корпоратизации "Энергоатома", - Шмыгаль

"Продолжаем корпоратизацию государственных предприятий. Во исполнение принятого Парламентом закона трансформируем "Энергоатом" в акционерное общество", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что "Энергоатом" - один из крупнейших операторов АЭС в Европе, компания стратегически важна для энергетической безопасности государства.

"Приводим ее к международным стандартам корпоративного управления. При этом храним в собственности государства 100% акций предприятия. Сегодняшним правительственным решением запускаем процедуры корпоратизации", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, в итоге "повысим эффективность управления, привлечем дополнительные средства на реализацию новых проектов, усилим нашу энергетическую независимость".