"Енергоатом" домовився про встановлення в Україні 20 атомних енергоблоків
Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво до 20-ти атомних енергоблоків з малими модульними реакторами SMR-160 в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".
Угода про співробітництво у розгортанні ММР була укладена 21 квітня в Києві президентом ДП НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та президентом і виконавчим директором Holtec International Доктором Крісом Сінгхом.
За словами Котіна, будівництво ММР в Україні не лише зміцнить енергетичну безпеку держави, але й дозволить замінити зруйновані теплоенергетичні потужності, знищені внаслідок російської агресії, та досягти цілей декарбонізації.
Згідно з угодою, підключення першого пілотного проєкту до мережі має відбутися до березня 2029 року після реалізації мінімальної регульованої потужності реактора. Зазначається, що угода передбачає будівництво до 20-ти реакторів SMR-160.
Нагадаємо, що РФ завдала "Енергоатому" значних збитків. Вартість зруйнованого через російську агресію майна вже сягнула 32 млрд гривен.
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