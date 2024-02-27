Уряд запровадив електронну чергу на кордоні для легкових авто через "Дію"

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку експериментального проекту "Електронна черга перетину кордону". Окрім вантажівок та автобусів черга буде діяти для легкових авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.
Згідно з рішенням, водії легкових автомобілів зможуть використовувати електрону чергу за допомогою системи "Електронна черга перетину кордону" чи з використанням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатку "Дія".
Що таке єЧерга
Електронна черга перетину кордону (єЧерга) - це система онлайн-бронювання місця в черзі для перетину кордону. Станом на 27 лютого 2024 року єЧерга доступна для вантажних автомобілів та автобусів.
Як працює єЧерга:
Перевізник реєструється в системі єЧерга та обирає пункт пропуску та дату перетину.
Система бронює місце в черзі на певний час.
Перевізник прибуває до пункту пропуску у заброньований час та проходить контроль без черги.
Пункти пропуску, де доступна єЧерга:
Краківець - Корчова
Рава-Руська -Гребенне
Устилуг - Зосин (для порожніх вантажівок)
Шегині - Медика
Ягодин - Дорогуськ (для порожніх вантажівок)
Ягодин - Дорогуськ
Що таке "Дія"
"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.
Функції "Дії":
Зберігання цифрових документів: паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження, ІПН та інші.
Отримання державних послуг: реєстрація ФОП, допомога при народженні дитини, оформлення субсидії та багато інших.
Сплата штрафів: за порушення правил дорожнього руху, за несвоєчасну сплату комунальних послуг.
Голосування на виборах: онлайн-голосування за допомогою електронного підпису.
Звернення до органів влади: подання запитів, скарг, пропозицій.
Станом на кінець лютого 2024 року:
Кількість користувачів: понад 20 мільйонів.
Кількість доступних послуг: 72 на порталі та 9 в мобільному додатку.