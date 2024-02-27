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Уряд запровадив електронну чергу на кордоні для легкових авто через "Дію"

Фото: електронна черга на кордоні буде доступна для легкових авто (facebook.com/zahidnuy kordon)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку експериментального проекту "Електронна черга перетину кордону". Окрім вантажівок та автобусів черга буде діяти для легкових авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

Згідно з рішенням, водії легкових автомобілів зможуть використовувати електрону чергу за допомогою системи "Електронна черга перетину кордону" чи з використанням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатку "Дія".

Що таке єЧерга

Електронна черга перетину кордону (єЧерга) - це система онлайн-бронювання місця в черзі для перетину кордону. Станом на 27 лютого 2024 року єЧерга доступна для вантажних автомобілів та автобусів.

Як працює єЧерга:

  • Перевізник реєструється в системі єЧерга та обирає пункт пропуску та дату перетину.
  • Система бронює місце в черзі на певний час.
  • Перевізник прибуває до пункту пропуску у заброньований час та проходить контроль без черги.

Пункти пропуску, де доступна єЧерга:

  • Краківець - Корчова
  • Рава-Руська -Гребенне
  • Устилуг - Зосин (для порожніх вантажівок)
  • Шегині - Медика
  • Ягодин - Дорогуськ (для порожніх вантажівок)
  • Ягодин - Дорогуськ

Що таке "Дія"

"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.

Функції "Дії":

  • Зберігання цифрових документів: паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження, ІПН та інші.
  • Отримання державних послуг: реєстрація ФОП, допомога при народженні дитини, оформлення субсидії та багато інших.
  • Сплата штрафів: за порушення правил дорожнього руху, за несвоєчасну сплату комунальних послуг.
  • Голосування на виборах: онлайн-голосування за допомогою електронного підпису.
  • Звернення до органів влади: подання запитів, скарг, пропозицій.

Станом на кінець лютого 2024 року:

  • Кількість користувачів: понад 20 мільйонів.
  • Кількість доступних послуг: 72 на порталі та 9 в мобільному додатку.
  • Кількість цифрових документів: 15.
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