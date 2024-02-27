Кабмин ввел электронную очередь на границе для легковых авто через "Дію"

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы". Кроме грузовиков и автобусов очередь будет действовать для легковых автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
Согласно решению, водители легковых автомобилей смогут использовать электронную очередь с помощью системы "Электронная очередь пересечения границы" или с использованием средств Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения "Дія".
Что такое єЧерга
Электронная очередь пересечения границы (єЧерга) - это система онлайн-бронирования места в очереди для пересечения границы. По состоянию на 27 февраля 2024 года єЧерга доступна для грузовых автомобилей и автобусов.
Как работает єЧерга:
Перевозчик регистрируется в системе есть єЧергаи выбирает пункт пропуска и дату пересечения.
Система бронирует место в очереди на время.
Перевозчик прибывает в пункт пропуска в забронированное время и проходит контроль без очереди.
Пункты пропуска, где доступна єЧерга:
Краковец - Корчевая
Рава-Русская - Гребенне
Устилуг – Зосин (для пустых грузовиков)
Шегини - Медика
Ягодин - Дорогуск (для пустых грузовиков)
Ягодин - Дорогуск
Что такое "Дія"
"Дія" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.
Функции "Дії":
Хранение цифровых документов: паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, ИНН и другие.
Получение государственных услуг: регистрация ФЛП, помощь при рождении ребенка, оформление субсидии и многие другие.
Уплата штрафов: за нарушение ПДД, за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Голосование на выборах: онлайн-голосование с помощью электронной подписи.
Обращение в органы власти: подача запросов, жалоб, предложений.
По состоянию на конец февраля 2024:
Число пользователей: более 20 миллионов.
Количество доступных услуг: 72 на портале и 9 в мобильном приложении.