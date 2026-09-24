Чи обов'язково маркувати продукти українською? Яке рішення ухвалив Кабмін

Уряд прийняв рішення залишити спрощені вимоги до маркування продуктів харчування (не обов’язково зазначати інформацію українською мовою, харчову цінність, вміст алергенів) до 1 квітня наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, які він сказав під час брифінгу для ЗМІ.
"Вчора на уряді було прийнято рішення про відтермінування (повернення вимоги щодо маркування – ред.) до 1 квітня 2027 року", - сказав він.
Це ж рішення стосується і кормів для тварин.
Кабінет міністрів прийняв рішення залишити спрощені вимоги до маркування після консультацій з виробниками та постачальниками продуктів харчування. Учасники ринку зазначили, що через руйнування складів немає можливості швидко перемарковувати продукцію, багато етикеток було знищено в результаті ворожих ударів.
Нагадаймо, на початку березня 2022 року Кабінет міністрів вніс зміни до урядових постанов, які регулюють вимоги до маркування продуктів харчування та кормів.
Для безперебійного постачання імпортних продуктів були зняті вимоги щодо обов’язкового маркування, а саме наявності інформації на упаковці українською мовою, заборони на використання імпортної упаковки, зазначення інформації про алергени, харчову цінність та даних про рецептуру.
В кінці липня цього року заступник міністра економіки Денис Башлик заявив, що уряд скасував зазначені спрощення і вимоги щодо маркування повинні були повернутися з 1 жовтня цього року.
Що обов’язково має бути вказано при маркуванні овочів та фруктів читайте у матеріалі РБК-Україна.