Обязательно ли маркировать продукты на украинском? Какое решение принял Кабмин

Правительство приняло решение оставить упрощенные требования к маркировке продуктов питания (не обязательно указывать информацию на украинском языке, пищевую ценность, содержание аллергенов) до 1 апреля следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, которые он сказал на брифинге для СМИ.
"Вчера на правительстве было принято решение об отсрочке (возврат требования к маркировке – ред.) до 1 апреля 2027 года", - сказал он.
Это же решение касается и кормов для животных.
Кабинет Министров принял решение оставить упрощенные требования к маркировке после консультаций с производителями и поставщиками продуктов питания. Участники рынка отметили, что из-за разрушения складов нет возможности быстро перемаркировывать продукцию, многие этикетки были уничтожены в результате вражеских ударов.
Напомним, в начале марта 2022 года Кабинет министров внес изменения в правительственные постановления, регулирующие требования к маркировке продуктов питания и кормов.
Для бесперебойной поставки импортных продуктов были сняты требования по обязательной маркировке, а именно наличие информации на упаковке на украинском языке, запрет на использование импортной упаковки, указание информации об аллергенах, пищевой ценности и данных о рецептуре.
В конце июля этого года заместитель министра экономики Денис Башлык заявил, что правительство отменило указанные упрощения и требования по маркировке должны были вернуться с 1 октября этого года.
Что обязательно должно быть указано при маркировке овощей и фруктов читайте в материале РБК-Украина.