Овочі та фрукти в магазинах: що обов’язково мають вказувати на маркуванні
В Україні діють чіткі вимоги до маркування свіжих овочів і фруктів, які мають захищати права споживачів та допомагати робити усвідомлений вибір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Яка інформація обов’язкова
Під час продажу фасованих овочів і фруктів споживачу мають надавати такі дані:
- назва продукції (вид овочів або фруктів);
- країна походження;
- найменування та адреса оператора ринку;
- маса нетто;
- клас якості (за наявності);
- сорт (якщо це передбачено стандартами).
Інформація має бути достовірною, зрозумілою та легко читатися.
Для нефасованої продукції (на вагу) обов’язкові відомості зазначаються на цінниках або табличках:
- назва продукту;
- країна походження;
- ціна за одиницю виміру.
Поради споживачам
У відомстві рекомендують:
- не купувати овочі та фрукти у місцях стихійної торгівлі;
- перевіряти інформацію про походження продукції;
- звертати увагу на відповідність назви товару його зовнішньому вигляду;
- уникати продукції без маркування або з нечіткими, пошкодженими написами.
У Держпродспоживслужбі наголошують, що прозоре маркування - це ключовий елемент безпеки та захисту прав споживачів.
