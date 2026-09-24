Чи обов'язково маркувати продукти українською? Яке рішення ухвалив Кабмін

Уряд прийняв рішення залишити спрощені вимоги до маркування продуктів харчування (не обов’язково зазначати інформацію українською мовою, харчову цінність, вміст алергенів) до 1 квітня наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, які він сказав під час брифінгу для ЗМІ.

"Вчора на уряді було прийнято рішення про відтермінування (повернення вимоги щодо маркування – ред.) до 1 квітня 2027 року", - сказав він.

Це ж рішення стосується і кормів для тварин.

Кабінет міністрів прийняв рішення залишити спрощені вимоги до маркування після консультацій з виробниками та постачальниками продуктів харчування. Учасники ринку зазначили, що через руйнування складів немає можливості швидко перемарковувати продукцію, багато етикеток було знищено в результаті ворожих ударів.