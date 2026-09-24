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Обязательно ли маркировать продукты на украинском? Какое решение принял Кабмин

12:55 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Дмитрий Сидоров
Обязательно ли маркировать продукты на украинском? Какое решение принял Кабмин Фото: Упрощенные требования к маркировке продуктов действуют с начала полномасштабной войны (Getty Images)
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Правительство приняло решение оставить упрощенные требования к маркировке продуктов питания (не обязательно указывать информацию на украинском языке, пищевую ценность, содержание аллергенов) до 1 апреля следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, которые он сказал на брифинге для СМИ.

"Вчера на правительстве было принято решение об отсрочке (возврат требования к маркировке – ред.) до 1 апреля 2027 года", - сказал он.

Это же решение касается и кормов для животных.

Кабинет Министров принял решение оставить упрощенные требования к маркировке после консультаций с производителями и поставщиками продуктов питания. Участники рынка отметили, что из-за разрушения складов нет возможности быстро перемаркировывать продукцию, многие этикетки были уничтожены в результате вражеских ударов.

Напомним, в начале марта 2022 года Кабинет министров внес изменения в правительственные постановления, регулирующие требования к маркировке продуктов питания и кормов.

Для бесперебойной поставки импортных продуктов были сняты требования по обязательной маркировке, а именно наличие информации на упаковке на украинском языке, запрет на использование импортной упаковки, указание информации об аллергенах, пищевой ценности и данных о рецептуре.

В конце июля этого года заместитель министра экономики Денис Башлык заявил, что правительство отменило указанные упрощения и требования по маркировке должны были вернуться с 1 октября этого года.

Что обязательно должно быть указано при маркировке овощей и фруктов читайте в материале РБК-Украина.

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