Обязательно ли маркировать продукты на украинском? Какое решение принял Кабмин

Правительство приняло решение оставить упрощенные требования к маркировке продуктов питания (не обязательно указывать информацию на украинском языке, пищевую ценность, содержание аллергенов) до 1 апреля следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, которые он сказал на брифинге для СМИ.

"Вчера на правительстве было принято решение об отсрочке (возврат требования к маркировке – ред.) до 1 апреля 2027 года", - сказал он.

Это же решение касается и кормов для животных.

Кабинет Министров принял решение оставить упрощенные требования к маркировке после консультаций с производителями и поставщиками продуктов питания. Участники рынка отметили, что из-за разрушения складов нет возможности быстро перемаркировывать продукцию, многие этикетки были уничтожены в результате вражеских ударов.