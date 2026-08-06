Уряд закликали негайно скасувати рішення про підвищення вантажних залізничних тарифів

Як зазначається у зверненні, в умовах війни металургійні та гірничодобувні підприємства працюють під значним тиском через близькість до районів бойових дій, обмежені логістичні можливості та погіршення доступу до зовнішніх ринків.

Серед ключових факторів, що впливають на конкурентоспроможність галузі, в "Укрметалургпромі" називають блокування морських портів, запровадження Європейською комісією квот на імпорт металургійної продукції з України, а також дію механізму CBAM.

В об'єднанні наголошують, що додаткове зростання транспортних витрат може призвести до скорочення виробництва, зменшення валютної виручки, податкових надходжень та негативно позначитися на економіці й національній безпеці країни.

За оцінкою "Укрметалургпрому", для виробництва однієї тонни металопродукції необхідно перевезти близько трьох тонн сировини, зокрема залізної руди, вугілля, коксу, вогнетривів і флюсів.

В об'єднанні зазначають, що у другому півріччі 2026 року витрати на залізничне перевезення сировини та готової металопродукції більш ніж подвоїлися, а використання дунайських портів і західних прикордонних переходів збільшує логістичні витрати у 2-3 рази порівняно з традиційними маршрутами.

На думку представників галузі, це суттєво знижує конкурентоспроможність української металопродукції як на зовнішніх, так і на внутрішньому ринках.

Водночас в "Укрметалургпромі" вважають, що АТ "Укрзалізниця" має можливості для вирішення власних фінансових проблем без додаткового навантаження на промисловість.

У зверненні об'єднання закликає уряд скасувати рішення про індексацію вантажних тарифів на 30% і повернути їх до рівня, що діяв станом на 1 січня 2026 року.

Також підприємства пропонують зосередити зусилля на розблокуванні морських портів як ключовій умові відновлення конкурентоспроможності українського експорту, а питання перегляду тарифів розглядати лише після відновлення повноцінної роботи портової інфраструктури.

На їхню думку, у такому разі можливе поетапне підвищення тарифів у межах 8-14% протягом 2026-2027 років.