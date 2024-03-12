Уряд заборонив користуватися землями Каховського водосховища

Згідно з рішенням Кабміну, заборонено передачу у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище, крім передачі у користування, зміни цільового призначення земельних ділянок з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд.

Зазначається, що рішення ухвалене на період воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення з метою запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище, та створення умов для його відновлення.

Крім того, Держгеокадастру доручено внести до Державного земельного кадастру відомості про землі, які займало Каховське водосховище, а також землі, на яких розташовані об’єкти, необхідні для забезпечення функціонування водосховища.

Що передувало

Нагадаємо, у жовтні 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін запровадить заборону на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища. Такі обмеження діятимуть протягом 15 років.

"Єдині виключення, які дозволені - це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив на важливості, щоб за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення.

"Тому встановлюємо такі заборони, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС", - пояснив прем'єр.

Крім того, було виділено додатково 335 мільйонів гривень для Херсонської області з метою подальших робіт щодо подолання наслідків підриву російськими окупантами греблі та затоплення регіону.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 року. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

За даними Національного банку України, підрив росіянами Каховської ГЕС передусім має значні гуманітарно-екологічні наслідки як для постраждалого регіону, так і для сусідніх.