Уряд встановив надбавку до зарплати за знання англійської мови: кого це стосується

Кабінет міністрів України затвердив Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб. Розмір надбавки одразу після війни складатиме 10% від окладу.

Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram .

Документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).

Постанова набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 закону "Про застосування англійської мови в Україні" (з дня припинення або скасування воєнного стану) та діятиме протягом чотирьох років.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що під дію постанови потрапили такі категорії:

військовослужбовці-контрактники

голови (заступники) місцевих державних адміністрацій

поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції)

особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту

прокурори

керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі

керівники державних наукових установ

керівники закладів вищої освіти

працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, закладів, організацій).

Нагадаємо, Верховна Рада в червні ухвалила закон "Про застосування англійської мови в України", яким передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Закон зобов'язує володіти англійською мовою певні категорії чиновників, військових та поліцейських.