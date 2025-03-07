Кабмин установил надбавку к зарплате за знание английского языка: кого это касается

Кабинет министров Украины утвердил Порядок установления надбавки за владение английским языком некоторым категориям лиц. Размер надбавки сразу после войны будет составлять 10% от оклада.

Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram .

Документом определено установление надбавки за владение английским языком на уровне не ниже В2 по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).

Постановление вступит в силу одновременно со вступлением в силу части шестой ст. 4 закона "О применении английского языка в Украине" (со дня прекращения или отмены военного положения) и будет действовать в течение четырех лет.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что под действие постановления попали следующие категории:

военнослужащие-контрактники

главы (заместители) местных государственных администраций

полицейские (средний и высший состав Нацполиции)

лица начальствующего состава других правоохранительных органов и служб гражданской защиты

прокуроры

руководители, члены исполнительного органа, члены наблюдательного совета (совета директоров) и другие должностные лица государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% принадлежит государству

руководители государственных научных учреждений

руководители высших учебных заведений

работники сферы образования и науки (руководителям учреждений, заведений, организаций).

Напомним, Верховная Рада в июне приняла закон "О применении английского языка в Украине", которым предусматривается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Закон обязывает владеть английским языком определенные категории чиновников, военных и полицейских.