Уряд врахував потреби чоловіків і жінок у війську: що зміниться

Новий порядок передбачає забезпечення військовослужбовиць:

спеціальними засобами особистої гігієни,

засобами індивідуального захисту, адаптованими під їх антропометричні особливості.

Окремо передбачено проведення гінекологічних та мамологічних обстежень для жінок, а також мамологічних та урологічних обстежень для чоловіків.

Також уряд наголосив на важливості психологічної підтримки, особливо для тих військових, хто зазнав впливу бойового стресу чи постраждав від сексуальних домагань. Було визначено особливості такої психологічної підтримки та допомоги.

В уряді також відзначили, що цей порядок забороняє будь-які форми дискримінації військових за гендерною ознакою та враховує особливості служби в бойових умовах.

Жінки у ЗСУ

Жінки продовжують активно долучатися до оборони України. Відомо, що їх кількість у ЗСУ складає близько 70 000.

При цьому, безпосередньо виконують ззавдання у зоні бойових дій понад 10 000 жінок.

Законодавство України дозволяє жінкам отримувати військові звання на рівні з чоловіками та просуватися по службі. Статистично, жінки отримують визнання і відзначення за виконані бойові завдання на рівних засадах, що сприяє мотивації та зменшенню стереотипів.

Ініціативи з гендерної рівності в армії підтримують численні міжнародні партнери України, серед яких НАТО та ООН.

Жінки також отримують доступ до спеціалізованих військових навчальних програм на рівні з чоловіками, що дає змогу розвивати військові навички і готуватися до бойових завдань.