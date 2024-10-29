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Правительство учло потребности мужчин и женщин в армии: что изменится

Фото: украинские военнослужащие (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Кабмин Украины утвердил нововведения обеспечат равноправие женщин и мужчин в войске в сфере вещевого, медицинского, психологического и социального обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Новый порядок предусматривает обеспечение военнослужащих:

  • специальными средствами личной гигиены,
  • средствами индивидуальной защиты, адаптированными под их антропометрические особенности.

Отдельно предусмотрено проведение гинекологических и маммологических обследований для женщин, а также маммологических и урологических обследований для мужчин.

Также правительство отметило важность психологической поддержки, особенно для тех военных, кто испытал влияние боевого стресса или пострадал от сексуальных притязаний. Были определены особенности такой психологической поддержки и помощи.

В правительстве также отметили, что этот порядок запрещает какие-либо формы дискриминации военных по гендерному признаку и учитывает особенности службы в боевых условиях.

Женщины в ВСУ

Женщины продолжают активно приобщаться к обороне Украины. Известно, что их количество в ВСУ составляет около 70 тысяч.

При этом непосредственно выполняют задачи в зоне боевых действий более 10 000 женщин.

Законодательство Украины позволяет женщинам получать воинские звания наравне с мужчинами и продвигаться по службе. Статистически, женщины получают признание и празднование за выполненные боевые задания на равных началах, что способствует мотивации и уменьшению стереотипов.

Инициативы по гендерному равенству в армии поддерживают многочисленные международные партнеры Украины, включая НАТО и ООН.

Женщины также получают доступ к специализированным военным учебным программам наравне с мужчинами, что позволяет развивать военные навыки и готовиться к боевым задачам.

В нашем материале вы можете узнать, по каким причинам женщины могут отказать в службе в ВСУ.

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