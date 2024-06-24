Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 червня 2024 р. № 723.
Документом механізм бронювання розширено на військовозобов’язаних, які працюють:
Раніше порядок стосувався лише на військовозобов’язаних, які працюють:
Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації.
Перша віце-прем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд планує змінили постанову про бронювання. За її словами, може бути введено бронювання до 100% енергетиків та робітників військово-промислового комплексу.