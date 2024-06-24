Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации

Кабинет министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 июня 2024 г. № 723.
Документом механизм бронирования расширен на военнообязанных, работающих на:
Раньше порядок касался только военнообязанных, работающих:
Напомним, в начале июня Кабинет министров обновил правила бронирования от мобилизации.
Первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что правительство планирует изменить постановление о бронировании. По ее словам, может быть введено бронирование до 100% энергетиков и работников военно-промышленного комплекса.