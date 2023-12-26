Уряд вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проєкт закону .

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт розроблено у зв'язку з необхідністю удосконалення організаційно-правових засад комплектування Збройних Сил України та посилення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Пропонується, зокрема:

збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

запровадження механізму, за яким не складається протокол у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо особа не з’являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підтверджуючої інформації про отримання особою виклику;

запровадження можливості затримувати в особливий період осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення — до трьох діб;

доповнення складу кримінального правопорушення — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, - ознакою “у тому числі відмову від проходження медичного огляду”.

Зміни в процесі мобілізації України

Уряд і Міноборони працюють над змінами щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Серед ініціатив, які лунали від Міноборони - це можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати. Зокрема й тим, хто перебуває за кордоном.

Президент Володимир Зеленський під час своєї нещодавньої прес-конференції поділився, що Генштаб звернувся з запитом щодо мобілізації додаткових 450-500 тисяч українців.

Зокрема, вже відомо, хто з українців матиме право на відстрочку згідно з новим законопроєктом щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, який Камбін вніс до Верховної ради України.

Також згідно з текстом нового законопроєкту, уряд, серед іншого, пропонує надсилати повістки через електронний кабінет призовника.