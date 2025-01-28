Уряд вирішив створити поштовий банк на базі державної "Укрпошти"

За його словами, сьогодні уряд своїм рішенням передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею "Укрпошті".

"Таким чином створюємо поштовий банк. Отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків буде тепер у пішохідній доступності", - повідомив Шмигаль.

За його підрахунками, цим рішенням держава заощадить до 5 млрд гривень протягом наступних 3-4 років.

Банк для "Укрпошти"

Нагадаємо, голова "Укрпошти" Ігор Смілянський неодноразово заявляв про бажання компанії на додаток до поштових надавати ще і банківські послуги.

Категорично проти цієї ідеї був регулятор - Національний банк України. Основними аргументами були такі: і без того велика частка держави в банківській системі (близько 55%), відсутність досвіду роботи на банківському ринку у неефективної "Укрпошти", що не може задовольнити потреби громадян навіть у поштових послугах.

Однак у 2024 році в Меморандумі з МВФ несподівано з'явився пункт про підготовку законодавчої пропозиції щодо спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії.

Наприкінці вересня 2024 року НБУ представив законопроєкт, який дозволить компаніям отримувати обмежену банківську ліцензію та дасть змогу вирішити питання доступу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

Планувалося, що на українському фінансовому ринку з’явиться новий тип банківської установи – банк фінансової інклюзії.

Обмежена банківська ліцензія дає можливість великим роздрібним та поштовим компаніям, які мають компетенцію обслуговування великої кількості клієнтів та відділень, створити окрему юридичну особу - банк фінансової інклюзії, щоб, використовуючи наявну інфраструктуру, надавати фінансові послуги населенню та дрібному бізнесу.

Попри те, що в законопроєкті немає ані слова про "Укрпошту", не є секретом, що він писався під "Укрпошту, щоб дати державному поштовому оператору законну можливість надавати банківські послуги.

Водночас Верховна Рада України у грудні 2024 року відхилила законопроєкт щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні.