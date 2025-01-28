Правительство решило создать почтовый банк на базе государственной "Укрпочты"

По его словам, сегодня правительство своим решением передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, в Мининфраструктуры с последующей передачей "Укрпочте".

"Таким образом создаем почтовый банк. Получение помощи, социальных льгот, заказ товаров и лекарств будет теперь в пешеходной доступности", - сообщил Шмыгаль.

По его подсчетам, этим решением государство сэкономит до 5 млрд гривен в течение следующих 3-4 лет.

Банк для "Укрпочты"

Напомним, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский неоднократно заявлял о желании компании в дополнение к почтовым предоставлять еще и банковские услуги.

Категорически против этой идеи был регулятор - Национальный банк Украины. Основными аргументами были следующие: и без того большая доля государства в банковской системе (около 55%), отсутствие опыта работы на банковском рынке у неэффективной "Укрпочты", которая не может удовлетворить потребности граждан даже в почтовых услугах.

Однако в 2024 году в Меморандуме с МВФ неожиданно появился пункт о подготовке законодательного предложения по специализированной и ограниченной банковской лицензии.

В конце сентября 2024 года НБУ представил законопроект, который позволит компаниям получать ограниченную банковскую лицензию и позволит решить вопрос доступа к финансовым услугам в отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям, и на освобожденных территориях.

Планировалось, что на украинском финансовом рынке появится новый тип банковского учреждения - банк финансовой инклюзии.

Ограниченная банковская лицензия дает возможность крупным розничным и почтовым компаниям, которые имеют компетенцию обслуживания большого количества клиентов и отделений, создать отдельное юридическое лицо - банк финансовой инклюзии, чтобы, используя имеющуюся инфраструктуру, предоставлять финансовые услуги населению и мелкому бизнесу.

Несмотря на то, что в законопроекте нет ни слова об "Укрпочте", не секрет, что он писался под "Укрпочту, чтобы дать государственному почтовому оператору законную возможность предоставлять банковские услуги.

В то же время Верховная Рада Украины в декабре 2024 года отклонила законопроект по развитию финансовой инклюзии в Украине.