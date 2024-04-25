Уряд вирішив продати великий готель в центрі Києва

Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство "Готель "Україна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 23 квітня 2024 р. № 352-р.

Чотирьохзірковий готель "Україна" розташований у серці "Києва" - на Майдані Незалежності. Неподалік розташовані Офіс президента України, Верховна рада, Кабінет міністрів, Національний банк, мерія, головпоштамт, найвідоміші київські театри, та великі торговельні центри. Готель "Україна" - це перша в Києві висотна споруда. Відкриття готелю "Україна" (у минулому "Москва") відбулося 28 вересня 1961 року.