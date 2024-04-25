Кабмин решил продать большой отель в центре Киева

Кабинет министров включил в список объектов крупной приватизации государственной собственности государственное предприятие "Отель "Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 23 апреля 2024 г. №352-р.

Четырехзвездочный отель "Украина" расположен в сердце "Киева" - на Майдане Незалежности. Недалеко находятся Офис президента Украины, Верховная рада, Кабинет министров, Национальный банк, мэрия, главпочтамт, самые известные киевские театры и крупные торговые центры. Отель "Украина" - это первое в Киеве высотное сооружение. Открытие отеля "Украина" (в прошлом "Москва") состоялось 28 сентября 1961 года.