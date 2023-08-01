Уряд відтермінував одне з нововведень у виплатах для ВПО

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відтермінували норму про виплату на сім'ю, а не на особу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 31 липня 2023 р. № 789.
Раніше планувалося, що з 1 серпня виплати будуть призначатися не одну особу, а на всю сім'ю переселенців. Ця норма буде діяти тільки з 1 листопада 2023 року, і документи буде подавати уповноважений член сім'ї.
"З 1 листопада 2023 р. допомога призначається на шість місяців на сім’ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця одному з членів сім’ї (уповноважена особа) у такому розмірі:
Згідно з рішенням уряду, з 1 серпня виплати для ВПО будуть призначатися лише на шість місяців.
Допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:
Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року.
Водночас виплати не продовжуватимуться особам, які:
Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.
З 1 вересня допомога не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати
А саме, з 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які:
Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення.
Нагадаємо, у цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень Найбільшим з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам - 57,6 млрд гривень. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.