Кабмин отсрочил одно из нововведений в выплатах для переселенцев

Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам. Отсрочили норму о выплате на семью, а не на человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 31 июля 2023 г. №789.
Ранее планировалось, что с 1 августа выплаты будут назначаться не одному человеку, а на всю семью переселенцев. Эта норма будет действовать только с 1 ноября 2023 года, и документы будет подавать уполномоченный член семьи.
"С 1 ноября 2023 года помощь назначается на шесть месяцев на семью, которая впервые обратилась за назначением помощи, и выплачивается ежемесячно одному из членов семьи (уполномоченное лицо) в таком размере:
Согласно решению правительства, с 1 августа выплаты для ВПЛ будут назначаться только на шесть месяцев.
Помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:
Для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата пособия еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.
В то же время выплаты не будут продолжаться лицам, которые:
Кроме того, выплаты не будут продолжаться лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденных за коллаборационизм.
С 1 сентября помощь не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы
А именно, с 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые:
Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение.
Напомним, в целом для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд гривен. Крупнейшим из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренне перемещенным лицам - 57,6 млрд гривен. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.